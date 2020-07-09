الملك عبد الله يؤكد لبومبيو دعم الأردن الثابت للقضية الفلسطينية

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، على مواقف عمّان الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، إنه "جرى بحث مجمل قضايا المنطقة (خلال الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني وبومبيو)، إذ أعاد جلالة الملك التأكيد على مواقف الأردن الثابتة حيالها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

وأضاف: "تناول الاتصال علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذ أعرب جلالته عن شكره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن".

Always good to talk with His Majesty @KingAbdullahII. Our steadfast partnership is grounded in a shared commitment to regional peace and stability. We value Jordan’s close friendship, and we continue to stand together in the fight against COVID-19. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 9, 2020

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن "الشراكة بين البلدين قائمة على الالتزام المشترك بالأمن والاستقرار الإقليمي".

يشار إلى أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أكد في الأول من يوليو/ تموز، أن موقف بلاده لم ولن يتغير من القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة "عمون" عنه: "لقد كنا واضحين جدا في موقفنا الثابت، وقلنا إن مثل هذه الإجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وشدد العاهل الأردني على أن الأردن كان وسيبقى حريصا على حماية مصالح الفلسطينيين، مؤكدا أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا مع عدد من الدول العربية والأوروبية لتحقيق هذا الهدف، ومشددا على رفض أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

وأشار الملك عبد الله إلى أن الأردن يتمتع بعلاقات قوية مع الدول العربية، مُنوها إلى عمق العلاقات القوية التي تربط الأردن بمصر، في وقت أثنى على التحرك الدبلوماسي الإماراتي مع عواصم القرار العالمي، دعما للأردن والقضية الفلسطينية.

وجاءت تصريحات العاهل الأردني تعليقا على نية إسرائيل المضي قدما في خطة "الضم".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.

وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.