ولي العهد السعودي يطمئن على صحة الرئيس البرازيلي بعد إصابته بفيروس كورونا

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، بالرئيس البرازيلي جايير ميسياس بولسونارو

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الأمير محمد بن سلمان اطمأن خلال الاتصال، على صحة الرئيس البرازيلي، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر جايير بولسونارو عن شكره لولي العهد على مشاعره النبيلة.

أعلنت البرازيل أن نتيجة المسحة الصحية للرئيس جايير بولسونارو، أثبتت إيجابيتها، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لديه.

وأعلن الرئيس جايير بولسونارو، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس "كوفيد-19" بعدما ظهرت نتائج تحاليله إيجابية.

وأكد بولسونارو، في مقابلة تلفزيونية، نقلتها صحيفة "إستادو": "إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت نتائج التحاليل إيجابية".

وأضافت الصحيفة البرازيلية أنه "مساء يوم الاثنين، أصدرت رئاسة الجمهورية في البرازيل بيانا يفيد بأن بولسونارو بصحة جيدة، وأعلن اليوم إصابته بالفيروس".