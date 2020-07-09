الجزائر… منع حركة المرور في العطل الأسبوعية في 19 ولاية

ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبّون، اليوم الخميس، جلسة عمل لدراسة الوضعية الصحية في البلاد في ضوء تزايد إصابات فيروس كورونا المستجد في عدد من الولايات، حيث تقرر تشديد إجراءات الوقاية.

الجزائر- سبوتنيك. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية: "منع حركة المرور من وإلى الولايات الـ 19 وبينها لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الجمعة، ويشمل المنع السيارات الخاصة".

كما سيتم "منع النقل الحضري العمومي والخاص في العطلة الأسبوعية فقط ابتداء من يوم غد الجمعة، ويشمل ذلك وسائل النقل العمومي والخاص في الولايات الـ 19 المتضررة، مع تعقيم مكثف للشوارع والأسواق عدة مرات في اليوم".

وكانت وزارة الصحة الجزائرية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 10 خلال 24 ساعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 17348 حالة مؤكدة بالفيروس، في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 978 حالة وفاة.