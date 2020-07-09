فتح مطار الخرطوم بشكل جزئي أمام الرحلات من تركيا ومصر والإمارات

قررت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الخميس، فتح مطار الخرطوم الدولي جزئيا أمام الرحلات القادمة من مصر وتركيا والإمارات.

وبحسب ما نقلته وكالة السودان للأنباء عن بيان الطيران المدني يأتي الإجراء تماشيا مع قرار اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالتخفيف التدريجي للإجراءات التي اتخذت لمكافحة فيروس كورونا المستجد في السودان.

وأوضح المهندس ابراهيم عدلان مدير سلطة الطيران المدني مساء اليوم أن هذه الدول أعلنت فتح مطاراتها أمام الحركة الجوية مما يتيح للسودان التواصل جويا معها عبر شركات الطيران الوطنية أو عبر شركات الطيران في هذه الدول.

سلطة الطيران المدني: فتح مطار الخرطوم جزئيا امام الحركة الجوية من وإلى ثلاث دول هي تركيا ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة https://t.co/nc8d0y0OCZ#سونا #السودان pic.twitter.com/o0eMfrqlci — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 9, 2020

وقال عدلان إن كل الركاب القادمين الى مطار الخرطوم سيخضعون لبرتكول فحص وزارة الصحة الاتحادية اعتبارا من الرابع عشر من يوليو الجاري، كما سيخضع السودانيين والأجانب من أصول سودانية إلى إجراءات فحص طبي في مطار الخرطوم.

يشار إلى أن العديد من دول العالم بدأت تخفيف إجراءات الحظر، التي تم فرضها على نطاق واسعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 1"، ومنها السماح باستئناف حركة الطيران الخارجي والداخلي بصورة تدريجية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 12 مليون مصاب، بينهم أكثر من 551 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.