"أنصار الله": التحالف استهدف 4 محافظات بـ 22 غارة جوية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الخميس، أن التحالف العربي، نفذ سلسلة غارات جوية على محافظات مأرب والبيضاء وصعدة والجوف في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 16 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت على مديريات مجزر وصرواح والعبدية.

وأشارت إلى تنفيذ التحالف 3 غارات جوية على محافظة البيضاء وسط اليمن، استهدفت مديرية ناطع شمال البيضاء.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى غارتين جويتين على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف شرق صعدة، ومديرية الظاهر جنوب غربي صعدة، في حين شهدت محافظة الجوف غارة على مديرية خب والشعف شرق المحافظة، حسب "المسيرة".