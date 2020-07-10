مقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل مساء يوم الخميس، مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في رقبته بعد أن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي.

رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان: "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال، وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى سلفيت الحكومي، من قرية كفل حارس، بعد إصابته بالرصاص الحي في رقبته".

هذا وقد أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على شابين فلسطينيين ألقيا عبوات حارقة على حاجز، وأصيب أحد الفلسطينيين بجروح قاتلة وتمكن الثاني من الفرار.