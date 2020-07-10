صحيفة: توافق أوروبي أمريكي غير مسبوق بشأن حزب لبناني كبير

كشفت صحيفة عربية، اليوم الجمعة، عن تقارب أمريكي فرنسي هو الأول من نوعه منذ سنوات بشأن مقاربة سلاح حزب الله اللبناني ومستقبله في لبنان.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر دبلوماسية أوروبية أن التزامن بين موقف ​وزير الخارجية​ الأمريكي ​مايك بومبيو​ بتحذير ​لبنان​ من استيراد ​النفط​ الإيراني وموقف نظيره الفرنسي ​جان إيف لودريان​ الذي دعا ​الحكومة اللبنانية​ إلى مساعدة ​فرنسا​ ليكون في مقدورها مساعدة لبنان، لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء تتويجاً للأجواء التي سادت ​اللقاء الرباعي​ الذي عقد أخيرا في ​الفاتيكان​ وضم مسؤولين من ​الولايات المتحدة​ وفرنسا و​بريطانيا​ والفاتيكان.

ولفتت المصادر إلى أن تناغم الموقف بين ​واشنطن​ و​باريس​ يحصل للمرة الأولى منذ صدور ​القرار 1559​ سنة 2004 عن ​مجلس الأمن الدولي​ الذي يدعو إلى نزع سلاح الميليشيات، بما فيها سلاح "​حزب الله​".

وأشارت المصادر إلى ان الجانب اللبناني لم يفاجأ بالموقفين الأمريكي والفرنسي، وأن لودريان سيزور ​بيروت​ قريباً وأبلغ نظيره اللبناني ناصيف حتّي بضرورة الإسراع في ​تحقيق​ الإصلاحات.