الجيش الإسرائيلي يعتقل أشخاصا حاولوا اجتياز الحدود من لبنان

أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثلاثة أشخاص على الحدود مع لبنان، وذلك بعد محاولتهم اجتياز السياج التقني.

وجاء الإعلان على لسان المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، مغردا على صفحته الشخصية في "تويتر" قائلا: "في ساعات الليلة الماضية، رصدت استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم يحاولون اجتياز السياج على الحدود مع ​لبنان​، حيث تمّت مراقبتهم حتّى وصول قوات جيش الدفاع الّتي اعتقلتهم واستجوبتهم في الميدان".

في ساعات الليلة الماضية رصدت استطلاعات جيش الدفاع ثلاثة مشتبه فيهم يحاولون اجتياز السياج على الحدود مع #لبنان 🇱🇧 حيث تمت مراقبتهم حتى وصول قوات جيش الدفاع التي اعتقلتهم واستجوبتهم في الميدان. سيواصل جيش الدفاع العمل لمنع أي محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الإسرائيلية — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 10, 2020

وأكد أدرعي، في ذات التغريدة، أنّ "جيش الدفاع سيواصل العمل لمنع أيّ محاولة لاجتياز الحدود وخرق السيادة الإسرائيليّة".