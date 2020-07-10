بالفيديو... قتلى وجرحى في لبنان بحادث سير مروع

نشرت قناة لبنانية على منصة "يوتيوب" مقطع فيديو لحادث مروع حصل في لبنان كانت نتيجته سقوط قتيل وجريح.

وأفادت غرفة التحكم المروري في الأمن الداخلي اللبناني أن الحادث الذي حصل على أوتستراد الضبية باتجاه جونية وبيروت أدى إلى سقوط قتيل وجريح.

وأظهر مقطع فيديو للحادث، بدقة، كيف قامت سيارة بصدم شخصين خلال تواجدهما على الأوتوستراد.