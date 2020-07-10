عون يتلقى رسالة من السيسي: مستعدون لبذل كل جهد لمساعدة لبنان

تسلم الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت آخر الأوضاع والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كتبت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية اللبنانية على "تويتر"، "تسلم الرئيس عون رسالة من نظيره المصري نقلها إليه سفير جمهورية مصر العربية في لبنان الدكتور ياسر علوي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين".

الرئيس عون تسلّم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقلها إليه سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين pic.twitter.com/tr5eW94h2x — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 10, 2020

وأكد الرئيس المصري في الرسالة "حرص مصر على استقرار لبنان ورفاهيته، والاستعداد لبذل كل جهد يمكن أن يسهم في رفعة الشعب اللبناني الشقيق واستعادته لعافيته".

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في أن تسفر المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات المالية عن نجاح يقلل الأضرار الواقعة على الإقتصاد اللبناني.