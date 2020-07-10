المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تحذر من تفشي كورونا في السجون

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الجمعة، من تفشي وباء كورونا في السجون ومراكز الإيداع والتوقيف وطالبت بحلول جذرية لمعالجة الاكتظاظ.

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" "الحكومة بإيجاد حلول جذرية لمعالجة وضع الاكتظاظ في السجون ومراكز الأيداع والتوقيف في ظل خطورة الوضع الراهن وتفشي وباء كورونا".

وتابع البيان " أشرت فرق الرصد التابعة للمفوضية في بغداد والمحافظات حالات إصابة بفيروس كورونا لدى بعض النزلاء والمنتسبين في تلك السجون، حيث تأكد إصابة (67) نزيل في محافظة بغداد توزعت على سجن الرصافة الثانية، وسجن الرصافة الرابعة وسجن العدالة/ دائرة اصلاح الأحداث/ مركز شرطة المسبح، فيما تم تأشير اصابة (15) آخرين في سجن البصرة المركزي/ محافظة البصرة منهم (12) إصابة لمنتسبين في السجن وحالة وفاة واحدة".

كما أشارت المفوضية إلى حصول (12) إصابة في محافظة ديالى، بينها إصابة عدد (1) لمنتسب في مديرية شرطة المقدادية، وبلغ مجموع الاصابات في نينوى (4) لنزلاء في قسم التحقيقات التابع إلى مديرية مكافحة الإرها".

وأضافت المفوضية "وبناءا على هذه المؤشرات فإن المفوضية تطالب الحكومة العراقية بالإسراع بوضع الحلول الجذرية للحد من انتشار الوباء داخل مراكز الاحتجاز والسجون من خلال إيجاد الحلول الكفيلة، بمعالجة أوضاعهم أو توسيع دائرة الشمول بالعقوبات البديلة أو بالعفو الخاص الذي صدر في وقت سابق والذي شمل فئة محددة تقارب(1000) من مجموع النزلاء والموقوفين الكلي والذي يزيد عددهم على (64000) بين محكوم وموقوف، وتؤكد المفوضية على وزارة العدل ووزارة الداخلية بضرورة تطبيق التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وفرض نظام رقابي فعال لضمان تطبيقها".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء " كوفيد 19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة حزمة إجراءات في وقت سابق لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس .