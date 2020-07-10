الكرنب يعالج أحد أكثر الأمراض انتشارا

يعد الكرنب، أو الملفوف، من الخضروات ذات الشعبية الواسعة في المنطقة العربية، خاصة وأنه يدخل في إعداد أحد أصناف المحشي، فضلا عن إمكانية استخدامه طازجا مع السلطة الخضراء.

كشفت صحيفة "صدى البلد" عن أن الكرنب يساعد في السيطرة على أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعا وهي أمراض القلب وضغط الدم، التي يعاني عدد كبير من الناس منها، حتى أنها تعد من أهم أسباب الوفاة فى العالم.

ويمكن السيطرة عليها من خلال تناول الكرنب بشرط تناوله بطريقة صحية دون إضافة الكثير من الكوليسترول، وهو ما أكدته دراسة فى عام 2012 بجامعة "Łódź" في بولندا، توصلت إلى أن الكرنب غني بالبوليفينول، الذي يعمل على تحسين صحة القلب مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويرجع سر الكرنب في تحسين صحة القلب إلى أنه يعمل على تقليل ضغط الدم ومنع تراكم الصفائح الدموية مما يجعل القلب أفضل .

ويساعد الكرنب على خفض مستويات الكوليسترول السيئة التي تدمر القلب والشرايين من خلال ربط الأحماض الصفراوية.