ما تريد معرفته عن أزمة تصدير الأسلحة البريطانية للسعودية

منذ بدء حرب اليمن في مارس/آذار من العام 2015 منحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بنحو 5 مليارات إسترليني للمملكة العربية السعودية، وفقا استنتاجات خلص إليها ناشطون عبر تحليل بيانات تجارة الأسلحة وبيانات الصادرات البريطانية.

ومثلت تلك المشتريات 43 في المئة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية، وإن كانت وسائل إعلام بريطانية تقول إن الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير، لأن هناك ما يسمى بالرخصة المفتوحة تسمح للندن بتصدير أسلحة للمملكة دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

ومن الأسلحة التي تبيعها لندن للرياض، مقاتلات تايفون وتورنيدو وقنابل دقيقة التوجيه.

وبحسب معهد ستوكهولم لبحوث السلام فإن السعودية بين عامي 2015 – 2019، صعدت كأكبر مستورد في العالم بنسبة 12 % من واردات الأسلحة العالمية، وجاءت بريطانيا بعد الولايات المتحدة كثاني مُصدّر للأسلحة الأساسية للسعودية، وفقا لتقرير نشرته إذاعة "DW" الألمانية.

وقد تضاعفت واردات السعودية من الأسلحة الرئيسية أكثر من ثلاث مرات، فيما بين عامي 2012 و2017، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بحسب "بي.بي.سي".

وظل ذلك مثار جدل بين الحكومة والمعارضة، ومن أجل ذلك نُظِّمَت حملاتٌ كبيرة في السنوات الأخيرة، لمنع مواصلة تصدير الأسلحة للرياض.

كان آخر تلك الحملات "الحملة ضد تجارة الأسلحة" التي نجحت في نقل المعركة إلى القضاء، وظلت تكثف جهودها حتى صدر حكم في يونيو/حزيران من العام الماضي بتعليق تراخيص بيع الأسلحة للسعودية.

لكن الحكومة أبدت اعتراضها على الحكم وطعنت فيه، وبعد مرور عام أعلنت استئناف إصدار التراخيص بعد تقييم قالت إنه جرى "على أساس قانوني صحيح"، وإنها تبيّنت أنه لا يوجد احتمال واضح على أن الأسلحة التي أخذتها السعودية استُغِلَّت في ارتكاب انتهاك خطير، وفقا لـ"بي.بي.سي".

وأضافت أن الادعاءات التي يدعيها أعضاء "الحملة على تجارة الأسلحة" المطالبين بوقف تصدير الأسلحة تدور حول حوادث معزولة، لا تُعدُّ نمطا واضحا من الانتهاكات، مشيرة إلى أن السعودية لديها نية وقدرة على الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

وقال حزب العمال، زعيم المعارضة في بريطانيا، إنه سيضغط على الوزيرة تروس لشرح قرارها للبرلمان.

وقالت وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل العمالية، إميلي ثورنبيري، "حتى بمعايير هذه الحكومة، فإن قرارها باستئناف بيع الأسلحة للسعودية لاستخدامها في اليمن لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض، آلين سميث، "إن الحكومة قدمت الأرباح المادية مرارا على السلام بشكل مخز".

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب في اليمن خلفت أكثر من 7000 قتيل معظمهم من المدنيين، لكن المراقبين يعتقدون أن عدد القتلى أعلى بكثير، ويقدر موقع بيانات الأحداث والمنازعات (ACLED) ومقره الولايات المتحدة أن عدد القتلى تجاوز 90 ألف مدني ومقاتل.

وتسببت الحرب الأهلية أيضًا في أسوأ كارثة إنسانية في العالم، إذ يموت الآلاف من المدنيين بسبب سوء التغذية والمرض وسوء الحالة الصحية.