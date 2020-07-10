مصر... الحكومة تكشف حقيقة وقف استيراد اللبن المجفف

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة وقف استيراد اللبن المجفف (البودرة).

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي من وقف استيراد اللبن المجفف "البودرة"، لا أساس له من الصحة.

وأكد مجلس الوزراء استمرار استيراد اللبن المجفف "البودرة"، مشددا على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إلى أن ذلك كله يأتي في إطار التأكد من مطابقة هذه الألبان للمواصفات القياسية، بغرض الحفاظ على صحة المواطنين.

وشدد المجلس المصري على ضرورة تقصي المعلومات من المصادر الحكومية الرسمية، وليس من مواقع التواصل الاجتماعي.