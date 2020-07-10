بالفيديو...مقتل طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ شمالي لبنان

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" مقطع فيديو مؤثر لوفاة طفل بعد إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في منطقة الميناء الواقعة شمالي لبنان.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة "LBCI" اللبنانية على يوتيوب الطفل ملقى على الأرض وسط حالة من الذعر والخوف في المكان الممتلئ بالناس بعد إشكال تطور إلى إطلاق نار.

وفي التفاصيل، فإن الإشكال وقع بين عدد من الشبان تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى إصابة الطفل، وتم حرق قهوة القاتل وضربه وتسليمه إلى الجيش، بحسب ما أفادت القناة اللبنانية.