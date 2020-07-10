عمليات بغداد: العثور على صاروخ معد للإطلاق شرقي العاصمة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم، العثور على صاروخ معد للإطلاق شرقي العاصمة، في وقت يشهد فيه العراق عمليات إطلاق صاروخي بين الحين والآخر تستهدف منشآت أمريكية.

وذكرت القيادة في بيان تلقت "السومرية" نسخة منه، ان "القطعات الأمنية تمكنت من العثور على صاروخ كاتيوشا معد للإطلاق باتجاه المنطقة الخضراء في جانب الرصافة بشارع القناة".

وأضافت أنه "تم تفكيك الصاروخ ورفعه بدون حادث".

وقال الجيش العراقي قبل أيام إن صاروخا أُطلق على المنطقة الخضراء في بغداد التي تضم سفارات الولايات المتحدة ودولا أخرى وسقط على مشارفها مما ألحق أضرارا بمنزل وأدى لإصابة طفل.

وأضاف الجيش في بيان أن قوات الأمن أوقفت في الوقت نفسه إطلاق صاروخ آخر من طراز كاتيوشا على قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية.

ولم يكشف الجيش عن مزيد من التفاصيل. ويتهم مسؤولون أمريكيون فصائل مسلحة بالمسؤولية عن الهجمات الصاروخية التي تستهدف منشآت أمريكية بالعراق من حين لآخر، ومنها هجمات وقعت بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد.

وتحظى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأييد من الولايات المتحدة وأشارت إلى أنها ستعزز لهجتها الصارمة ضد الفصائل المسلحة بالأفعال، لكن حالة التشوش التي شابت أحداث الأسبوع الماضي بشأن اعتقال أعضاء من أحد الفصائل أظهرت أنها ستواجه مقاومة شديدة.