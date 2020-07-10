تسجيل
16:40 GMT10 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تظاهرات واحتجاجات وسط العاصمة بيروت، لبنان 6 يونيو 2020

    لبنان... ارتفاع نسبة الفقر والبطالة يرفع من طلبات الهجرة إلى الخارج

    © Sputnik . Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104565/21/1045652153_0:50:3553:2048_1200x675_80_0_0_020501e5917be718dfd0eb35623ef02f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007101045971068-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/

    تتفاقم حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، في ظل التخوف من الانفلات الأمني بعد تدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها لتخسر 80 % من قيمتها، بظل غياب أي مبادرات لإيجاد حلول، الأمر الذي يزيد الوضع المعيشي للمواطن اللبناني سوءًا.

    ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس على جميع القطاعات، ما أدى إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والجريمة.

    الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين يقول لـ"سبوتنيك"، إنه عندما ترتفع نسبة البطالة من نحو 25% إلى 32% وهي مرشحة لأن تصل إلى 65% في حال استمر الوضع الحالي حنى نهاية أيلول/سبتمبر، معنى ذلك ارتفاع في معدلات الفقر".

    ويضيف: "اليوم معدلات الفقر حوالي 55% من الشعب اللبناني، منهم 25% دون خط الفقر دخلهم الشهري لا يكفي لتأمين الغذاء الصحي والسليم، و 30% فقراء دخلهم يكفي لتوفير الغذاء لكنهم عاجزين عن توفير الطبابة والتعليم والسكن الملائم واللباس وغيرهم، وعندما نتحدث عن ارتفاع نسبة البطالة فهذا يعني ارتفاع نسبة الفقر".

    الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة في لبنان، دفعت بقسم كبير من اللبنانيين إلى التفكير في السفر والهجرة من لبنان طمعاً في حياة كريمة في الخارج.

    المحامي سلام عبد الصمد مستشار الهجرة يؤكد لـ"سبوتنيك" أن "ازدياد في نسبة طلبات الهجرة في مكتبنا المتخصص بشؤون الهجرة بشكل كبير جداً عن المرحلة السابقة لا سيما بعد أزمة كورونا وأزمة البطالة وما يحصل في لبنان من أحداث سياسية".

    ويشير إلى أن المؤسف بالموضوع أن طلبات الهجرة كانت محصورة بالمتخرجين الجدد، أما اليوم طلبات الهجرة من كل الفئات والأعمار صغار، وكبار، نساء، ورجال، الجميع يريدون ترك البلد والعمل في الخارج بغض النظر عن المدخول لأننا نعاني من مشكلة اجتماعية في لبنان".

    ويلفت عبد الصمد إلى أن كندا وأستراليا في الطليعة كدولتين تستقبلان المهاجرين.

     ويؤكد أن الدول لم تسهل إجراءات الهجرة لديها، السفارة الكندية لم تصدر بياناً عن فتحها باب الهجرة أمام اللبنانيين ولا السفارة الأسترالية، الشروط لا تزال كما هي".

    بهذا الإطار يقول شمس الدين أن 90% من اللبنانيين لديهم الرغبة في الهجرة والسفر، لكن القدرة قد لا تكون متوفرة لأن السفر والهجرة مرتبطة أولا بمدى تسهيل الدول إعطاء التأشيرات، وثانيا توفر فرصة عمل في الخارج وثالثاً مدى إمكانية توافر النقود".

    ويشير إلى أنه لا يمكن اليوم الحديث عن ازدياد أعداد الهجرة، الرغبة موجودة ولكن هناك الكثير من العقبات لتحقيق هذه الرغبة.

    ويلفت شمس الدين أنه في العام 1917 وصل عدد المهاجرين إلى 18 ألف، وعام 2018 وصل العدد إلى 33 ألف وعام 2019 وصل إلى 66 ألف، وإذا أردنا أخذ 3 أشهر من العام الحالي العدد وصل إلى 25 ألف مقابل 19 ألف في الفترة الماضية، إذا هناك اتجاه للارتفاع في عدد المهاجرين من لبنان.

    ويرى أن مجمل هذا الوضع انعكس على وضع الجرائم بحيث شهدنا ارتفاع بجرائم سرقة السيارات والقتل، وبالتالي هذا الأمر مرشح أن يزيد في الأشهر القادمة.

    ويؤكد شمس الدين أنه لا يوجد جوع ولكن هناك تراجع في الإمكانيات ولن نصل إلى حد الجوع، واليوم الحد الأدنى للأجور كان 675 ألف ليرة أي 450 دولار اليوم إذا أردنا حساب الدولار على 4 آلاف ليرة لبنانية الحد الأدنى للأجور أصبح 168 دولار، السلة الغذائية لعائلة مؤلفة من 5 أفراد قبل اندلاع الأزمة تكلف 450 ألف ليرة لبنانية اليوم حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، أصبحت تكلف مليون ليرة لبنانية، ارتفعت بنسبة 122%".

    ويترافق مع الواقع المرير ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بشكل جنوني نتيجة إقفال معظم المتاجر والمؤسسات والفنادق والمطاعم والملاهي أبوابها بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل جنوني.

    ويقول شمس الدين إن نسبة المؤسسات التي أقفلت 15 ألف مؤسسة و80 ألف شخص فقدوا عملهم نتيجة إقفال هذه المؤسسات.

    انظر أيضا:

    الجيش الإسرائيلي يعتقل أشخاصا حاولوا اجتياز الحدود من لبنان
    عون يتلقى رسالة من السيسي: مستعدون لبذل كل جهد لمساعدة لبنان
    نائب رئيس مجلس النواب: أزمة لبنان مرتبطة بتطور الكباش الإقليمي والدولي
    بالفيديو...مقتل طفل بطلق ناري عن طريق الخطأ شمالي لبنان
    الكلمات الدلالية:
    لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
    كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا قد تمنع TikTok الصينية
    أمريكا قد تمنع "تيك توك" الصينية
    الوظائف العشر الأكثر طلبا في سوق العمل الآن
    أكثر 10 وظائف طلبا في سوق العمل الآن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك