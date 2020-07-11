إعلام: إصابة 4 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب بريف حلب

أفادت وسائل إعلام سورية، صباح اليوم السبت، عن دوي انفجار في ​مدينة الباب​ ب​ريف حلب الشمالي​ الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن "السيارة المفخخة انفجرت بالقرب من سوق تهريب المحروقات في مدينة الباب حيث تنتشر المجموعات الإرهابية في ريف حلب الشمالي الشرقي ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات".

وأوضحت الوكالة أن المنطقة التي شهدت الانفجار تتمتع بحكم الجماعات المقربة والمدعومة من ​تركيا​، حيث "تشهد مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين.

وشهدت محاور ريف إدلب الجنوبية تصعيدا جديدا من المجموعات الإرهابية المسلحة، بعدما رصدت وحدات من الجيش السوري قرب منتصف هذه الليلة، تحركات لمسلحي تنظيم "حراس الدين" على خطوط التماس بجبل الزاوية جنوب إدلب.