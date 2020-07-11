نائب لبناني: واشنطن تراجعت بعد ضغوطات متتالية وقاسية على لبنان

أعلن النائب اللبناني، جميل السيد، اليوم السبت أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت قليلا عن شروطها القاسية بشأن لبنان.

وقال السيد في تغريدة نشرها على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر": "يبدو أن الأميركان "طرّوها" علينا بعد كلام سماحة السيّد، هُم كالعادة يطلبون السعر الأقصى لمصلحة ​إسرائيل​، وعندما لا ينالونه يقبلون بالسعر المتوفِّر، هكذا سياستهم، لكن ماذا عن المزايدين عندنا الذين ركبوا موجة التصعيد الأميركي الأخير؟ هؤلاء كما في زمن ​سوريا​، مين ما أخَد إمّي صار عمّي".

يبدو الأميركان "طرّوها"علينا بعد كلام سماحة السيّد!

هُم كالعادة يطلبون السعر الأقصى لمصلحة إسرائيل،

وعندما لا ينالونه يقبلون بالسعر المتوفِّر،

هكذا سياستهم،

لكن ماذا عن المزايدين عندنا الذين ركبوا موجة التصعيد الأميركي الأخير؟!

هؤلاء كما في زمن سوريا،

مين ما أخَد إمّي صار عمّي... — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 11, 2020

وقامت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، مع الوفد العسكري المرافق لها بزيارات شملت مختلف المسؤولين اللبنانيين كان أبرزها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب.

وكشفت مصادر حكومية لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية فحوى اللقاء الذي جرى بين رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ و​السفيرة الأمريكية​ دوروثي شيّا حيث أشارت أنه "أكثر من جيّد، وجرى نقاش ​الوضع المالي​ والاقتصادي والاجتماعي وخطة الحكومة والمفاوضات مع ​صندوق النقد​ الدولي، والدور الذي يمكن أن تؤدّيه ​الولايات المتحدة​ لمساعدة ​لبنان​ في هذه الملفات".