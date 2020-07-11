وفيات كورونا في العراق تتخطى الـ3 آلاف حالة

أحصت وزارة الصحة العراقية، وفاة 95 مصابا بـ "كوفيد-19" ليصبح إجمالي ضحايا الوباء 3055 من بين 75194 مصابا بعد ثبوت إيجابية 2734 حالة منذ الأمس.

بغداد– سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، "تم فحص 10377 نموذجا في كافة المختبرات المختصة بالعراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 671478".

وأضافت "سجلت في مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 2734 إصابة في العراق و95 حالة وفاة وتماثل 1699 حالة إصابة للشفاء"، لافتة إلى أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 75194، ومجموع حالات الشفاء 43079، بينما بلغ مجموع الراقدين بالمستشفيات 29060، من بينهم 400 في العناية المركزة، ومجموع الوفيات 3055".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي وباء "كوفيد-19" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة، بوقت سابق، حزمة إجراءات لمواجهة الوباء، منها حظر التجوال الشامل الذي تحول فيما بعد إلى جزئي وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، "وباء عالميا"، وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

ووفقا لأحداث البيانات، فقد أصاب الوباء أكثر من 12 مليون شخص حول العالم، توفى من بينهم نحو 560 ألفا بسبب تداعيات الإصابة، فيما شفي أكثر من 7.3 مليون مصاب.