قتلى وجرحى في مواجهات بين الجيش اليمني و"أنصار الله" شمال تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، صد هجوما لمجموعة مسلحة من جماعة "أنصار الله"، على مواقع تابعة له في شمال مدينة تعز جنوب غربي البلاد، ودارت اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.

القاهرة- سبوتنيك . وقال مصدر عسكري يمني، لوكالة " سبوتنيك "، إن "أنصار الله" "نفذت محاولات تقدم باتجاه مواقع للجيش شمال مدينة تعز، تركزت في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي".

وذكر المصدر أن اللواء 17 مشاة التابع للجيش تمكن من إحباط هجمات "أنصار الله" عقب مواجهات استخدمت خلالها أسلحة ثقيلة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكان 4 قتلى سقطوا في صفوف "أنصار الله" بينهم قيادي يدعى محمد نبيل وأُصيب آخران، في حين جُرح 3 جنود من الجيش، الأربعاء الماضي، في مواجهات إثر هجوم للجماعة على مواقع عسكرية في مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز.