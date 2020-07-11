فيديو يوثق لحظة هروب مشاة الجيش الأمريكي من مواجهة جنود سوريين

وثق فيديو انسحاب مجموعة من أفراد الجيش الأمريكي بسبب محاصرتهم من عدة جهات من قبل عناصر تابعة للجيش السوري في قرية الدردارة بريف الحسكة.

وبحسب مصادر "سبوتنيك"، لم يتمكن عناصر الجيش الأمريكي من دخول قرية الدردارة بعد أن تفاجأوا بوجود جنود للجيش السوري من أكثر من جهة بعد محاولتهم التقدم سيرا على الأقدام، الأمر الذي دفع عناصر الجيش الأمريكي إلى الهروب والانسحاب باتجاه عرباتهم العسكرية.

وكتبت الصفحة التي نشرت الفيديو:

"يوثق الفيديو محاولة مشاة العدو الأمريكي يوم أمس دخول قرية الدردارة في ريف الحسكة بعد تصدي حاجز الجبش العربي السوري لمحاولتهم الأولى في المرور من القرية ليتفاجأوا بأنهم مرصودين من كل اتجاه وبأن الأسلحة المضادة للدروع موجهة إلى عرباتهم ورشاشات بواسل جيشنا موجهة إلى صدور مرتزقتهم فقرر جنود العدو الانصياع لأوامر ضباط الجيش العربي السوري والانسحاب مذلولين من أطراف القرية".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن عناصر حاجز جسر الدردارة وقرية المنسف الذين يسيطر عليهما الجيش السوري بمحيط بلدة تل تمر شمال غريي الحسكة، منعوا دورية تتبع للقوات الأمريكية اليوم الجمعة (10 تموز/ يوليو)، من العبور نحو القرى المحيطة التي يسيطر عليها مسلحون من تنظيم "قسد" الخاضع للجيش الأمريكي.

وأكد ضابط في الجيش السوري برتبة ملازم أول لـ"سبوتنيك" أن عناصر الحاجز في قرية "الدردارة " وقرية "المنسف" بريف بلدة تل تمر الواقعة على الطريق الدولي الحسكة- الرقة- حلب (M4)، منعوا دورية أمريكية من 4 مدرعات من العبور خلالهما".

ووفق مقاطع فيديو خاصة وصلت إلى "سبوتنيك"، فقد سادت حالة من التوتر أثناء محاولة الدورية الأمريكية المرور في المنطقة حيث قام عدد من العناصر الراجلين والمدججين بسلاحهم الفردي بمنع الدورية الأمريكية من العبور.

يذكر أن دمشق كانت أعلنت رسميا في وقت سابق أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب ستكون شرق الفرات الذي تسيطر على مساحات واسعة منه فصائل "قسد" المدعومة من الجيش الأمريكي الذي ينتشر بالقرب من حقول النفط في شمالي شرق سوريا.