وزير خارجية مصري سابق: سلوك تركيا في ليبيا غير مقبول

قال نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إن السلوك التركي في ليبيا غير مقبول، والتوافق العربي مهم للتصدي لتدخلات الخارج، خاصة تركيا.

وأوضح فهمي خلال لقاء لفضائية "العربية"، مساء اليوم السبت، أنه من الضرورة أن يكون الصوت الدبلوماسي العربي أعلى وأكثر نشاطا، لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي ليس المكان المناسب الآن الذي سنجد فيه حلولا للأزمة الليبية، بسبب تركيبته الحالية.

وأفاد الدبلوماسي المصري أن الأمين العام للأمم المتحدة غير قادر حتى الآن على تعيين مبعوث خاص له، بعد ترك المبعوث الأممي السابق غسان سلامة منصبه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ندد قبل أيام بـ"تدخل خارجي بلغ مستويات غير مسبوقة" في ليبيا، مع "تسليم معدات متطورة وعدد المرتزقة المشاركين في المعارك"، حيث تتدخل تركيا عسكريا في ليبيا إلى جانب فصائل حكومة الوفاق.