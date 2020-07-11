العراق... مقتل 3 وإصابة 7 مقاتلين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، مقتل 3 مقاتلين وإصابة 7 آخرين إثر انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ديالي العراقية.

وذكرت الخلية، في بيان، "دماء جديدة تروي تراب الوطن الغالي ضمن عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، فقد استشهد ثلاثة مقاتلين وجرح سبعة آخرون بانفجار عبوتين ناسفتين زرعتا على الطريق".

وأوضحت "انفجرت الأولى على رتل للواء 16 بالحشد الشعبي غربي بحيرة حمرين، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مقاتلين وجرح خمسة آخرين وتضرر عجلتين، فيما انفجرت العبوة الثانية على قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، أدت إلى إصابة مقاتلين اثنين وتضرر عجلة واحدة في منطقة إمام شيخ بابا ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".