توجيه جديد من السيسي بشأن الغاز الطبيعي

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بتعظيم استغلال موارد الدولة من إنتاج الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي، وذلك في إطار تطوير منظومة خدمات طاقة الغاز بالدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول خطط وجهود وزارة البترول في تطوير مختلف القطاعات، خاصة الثروة المعدنية والبتروكيماويات وإنتاج وتوزيع الغاز.

كما وجه الرئيس المصري خلال الاجتماع بصياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر، وذلك للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة على مستوى الجمهورية، وبما يساعد على زيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، ومن ثم دعم خطوات الدولة في التنمية الشاملة.

من جانبه، عرض وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، في الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، خاصة في منطقة خليج السويس.

كما استعرض جهود تطوير منظومة الغاز الطبيعي في مصر على صعيد الإنتاج والاستهلاك، والتوسع في نظام العدادات الذكية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التحول التدريجي لاستخدام طاقة الغاز الطبيعي لوسائل النقل، وفق المشروع القومي لتحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز.

وشهد الاجتماع عرض الوزير طارق الملا للكشف الأخير عن الذهب بجبل "إيقات" بالصحراء الشرقية، والذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة في مجال استكشاف الثروة المعدنية في مصر، بحسب ما صرح به المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية.