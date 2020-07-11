تسجيل
18:40 GMT11 يوليو/ تموز 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    ما الرسائل التي يبعث بها مؤتمر رؤساء الولايات الصومالية إلى الحكومة الفيدرالية؟

    © Sputnik . Yuri Abramochkin   . مقديشو الصومال
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104510/42/1045104257_0:25:3115:1778_1200x675_80_0_0_ade06474e3905015bb11baf906e2d636.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202007111045977094-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    بدأ رؤساء الولايات الصومالية، اليوم السبت، مؤتمرهم التشاوري لمناقشة العديد من القضايا الأمنية والسياسية، وخاصة قضية الانتخابات الفيدرالية، وتكمن أهمية المؤتمر في أنه جاء بعد فشل انعقاد مؤتمر مجلس الأمن الوطني الذي دعا إليه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في الفترة من 5-8 يوليو/تموز الجاري.

    تكمن أهمية مؤتمر "دوسمريب" عاصمة ولاية غلمدغ في وسط الصومال، في أنه جاء بعد تجاهل جميع رؤساء الولايات الإقليمية لدعوة الرئيس الذي لم ينفذ مطالب الولايات المتعلقة بإيقاف مناقشة عدد من الاقتراحات ذات الصلة بالانتخابات والتي كانت مطروحة أمام مجلس الشعب وفقا لما تم الاتفاق عليه في لقاء عبر الانترنت بينه وقادة الولايات الإقليمية، حيث واصل المجلس مناقشة تلك الاقتراحات وصادق عليها متجاهلا الاتفاق.

    رانيا يوسف
    twitter/RaniahYousief
    "بسبب فستان وحاجات تانية".. فنانة مصرية توضح سبب نشرها صور "متحرشين".. فيديو وصور
    وكان عدد من نواب الولايات الصومالية والأحزاب السياسية المعارضة قد رفضت تقرير اللجنة المستقلة للانتخابات الذي قدمته "حليمة يرى" إلى مجلس الشعب في 27 يونيو/حزيران الماضي، والذي تضمن الخيارات المتعلقة بالانتخابات القادمة لما تضمنه التقرير من المطالبة بوقت إضافي ولكون اقتراحات اللجنة التي دعت إلى إجراء انتخابات عامة في البلاد خلال 13 شهرا غير واقعية.

    يحضر المؤتمر جميع رؤساء الولايات حتى الذين كانوا موالين للحكومة الفيدرالية، كما حظيت الدعوة إلى المؤتمر بترحيب الأمم المتحدة والقوى السياسية المعارضة، وجاء المؤتمر متزامنا مع وقت ظهر فيه أن الانتخابات المرتقب عقدها في البلاد في نهاية العام الجاري، وبداية العام المقبل يتطلب اتفاقا سياسيا بين جميع الأطراف السياسية الصومالية، بعد أن ثبت أن البرلمان الفيدرالي غير قادر على إدارة المرحلة بسبب الخلافات بين غرفتيه.

    أهمية كبرى

    قال علي شيخ آدم يوسف المحلل السياسي الصومالي: إن "اجتماع رؤساء الولايات والتعاون فيما بينهم بحد ذاته شيء يجدر الثناء على الولايات، ولهم الحق في إبداء آرائهم، وهو ما تشير إليه المادة"52" من الدستور الفيدرالي والتي تعطى للولايات فرصة التشاور والتعاون في الأمور المشتركة، وتوقيع اتفاقيات تعاونية فيما بيهم، ويأتي هذا الاجتماع للولايات الفيدرالية الصومالية وسط ترقب شديد وتباين المواقف حول نموذج الانتخابات الفيدرالية المقبلة، وبرأيي سوف يختلف من حيث المخرجات عن مؤتمر كسمايو لعام 2018 م، الذي آثار جدلا في الأوساط الاجتماعية، وخلق مرحلة من الصراع".

    نتائج وتوقعات

    وأضاف المحلل السياسي لـ"سبوتنيك": "يرتكز المؤتمر حول الاانتخابات الفيدرالية، وتحديد الدوائر الانتخابية وحصة المرأة في البرلمان الفيدرالي، ولكنه يمكن أن يتطرق إلى مواضيع أخرى تتعلق بالمستجدات العالمية "كوفيد 19" والأمنية والاقتصادية في البلاد كتوزيع الثروات والمعونات الخارجية بشكل عادل، والسعي إلى المفاوضات حول الملفات المتنازعة عليها كعملية سير الدستور، والعلاقات بين الولايات ذاتها، وسبل تعزيز وتوطيد الشراكة الوطنية ومواءمة جهود المسؤولين لتجاوز التحديات الأمنية الراهنة ومطالبة الدولة الفيدرالية بتوضيخ خريطة الانتخابية 2021 ومشاركة الولايات والأحزاب السياسية والمعارضة وقد تشمل المخرجات إدانات للحكومة الاتحادية ونداءت وتوصيات تندرج كلها تحت سياسة مدروسة بحنكة".

    قارب صيد
    © REUTERS / Handout .
    فيديو يثير الإعجاب لصيد أسماك التونة
    وتابع آدم يوسف، "أغلب السيناريوهات تؤكد إلى قبول بعض التنازلات ومطالبة الولايات بوضع خطة جديدة للمرحلة القادمة تكون الولايات هى نواتها، ووضع برتوكولات بين الولايات والحكومة الفيدرالية للوصول إلى الحل النهائي".

    وأشار المحلل السياسي إلى أن "الصومال أمام مرحلة انتخابية، ويجب أن يكون العقل والمنطق هو الحاكم، والسعي إلى الوصول إلى الحل النهائي وإقناع الجميع باحترام الدستور هو الهدف وأرجو أن يأخذ الشعب دوره الريادي لرفض أي عرقلة للسلام والتنمية المنشودة لأنه الضحية الأكبر".

    نقطة تحول

    من جانبه قال عبد الرحمن إبراهيم عبدي مدير مركز مقديشو للدراسات بالصومال: إن "اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية المنعقد اليوم السبت في مدينة طوسمريب وسط البلاد يمثل نقطة تحول مهمة في العملية السياسية في الصومال ومن المتوقع أن يتوصل الرؤساء المشاركين في الاجتماع إلى رؤية سياسية مشتركة حول العلاقة بين  الحكومة المركزية والولايات الإقليمية بعد سنوات من الفتور والتوت، وإعلان مبادرة شاملة لحل الخلافات بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد نهاية العام الحالي".

    وأضاف رئيس مركز مقديشيو لـ"سبوتنيك"، "كما يتوقع أن يدعو رؤساء الولايات إلى اجتماع موسع تشارك فيه جميع الأطراف السياسية بما فيها الحكومة الاتحادية والأحزاب السياسية للاتفاق على النموذج الانتخابي والجهة المنظمة للانتخابات".

    المحاصصة القبلية

    وتابع عبدي "في رأيي أن رؤساء الولايات متفقون على ضرورة أن تتولى الحكومات الإقليمية تنظيم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها شهر نوفمبر المقبل، على أن تكون وفق المحاصصة القبلية خلافا لرؤية الحكومة المركزية، نظرا للعقبات الفنية التي تحول دون إجراء انتخابات شعبية مباشرة وعلى نظام التسجيل البايومتري الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية بشأن تفشي فيروس كورونا 23 أبريل نيسان 2020
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يعد بتسهيل الحصول على الجنسية الأمريكية
    واستطرد "يأمل رؤساء الولايات في أن تعزز نتائج هذا الاجتماع سلطتهم السياسية ودورهم في الانتخابات المقبلة، وأنهم لن يقبلوا على أن تنفرد الحكومة المركزية بتقرير مصير الانتخابات وطرحها على نموذج انتخابي يؤدي إلى عمليات تزوير واسعة كما حدث من قبل، ومهما تكن نتائج اجتماع "طوسمريب" فالوضع السياسي في الصومال لن يكون كما كان قبل الاجتماع، وأنه يدشن بداية لمرحلة جديدة تتصدرها سلطة وهيمنة الحكومات الإقليمية مقابل تراجع نفوذ وهيمنة السلطة المركزية في مقديشو".

    وتشكل قضية الانتخابات الفيدرالية المقبلة محور الأجندة المطروحة للنقاش في مؤتمر دوسمريب التشاوري وينتظر الصوماليون أن ينجح رؤساء الولايات المشاركون في الاجتماع في التوصل إلى اتفاق على نموذج انتخابي تسمح الظروف السياسية والأمنية في البلاد بتنفيذه، ويرجح كثيرون اتفاق رؤساء الولايات على العودة إلى الانتخابات غير المباشرة، إلا أن إجماعهم على أي نموذج انتخابي يعد أمرا ضروريا لأن أي خلاف بينهم سيجعل الأزمة السياسية في البلاد أكثر تعقيدا بينما إجماعهم سيعزز دورهم ويجبر قيادة الحكومة الفيدرالية على التنازل خاصة وأنها تتعرض لضغوط داخلية وخارجية لحملها على الجلوس على مائدة المفاوضات مع رؤساء الولايات الإقليمية وأصحاب المصلحة السياسية الآخرين للاتفاق في قضية الانتخابات لتفادي انزلاق البلاد إلى الأزمات السياسية والأمنية.

     

    الكلمات الدلالية:
    الصومال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جلسة تصوير على شاطئ المحيط الهادئ في سان دييغو، كاليفورنيا 4 يوليو 2020 ، وسط جائحة فيروس كورونا، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
    كيف بدا العالم من دون قيود كورونا... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أمركيا قد تمنع TikTok الصينية
    أمريكا قد تمنع "تيك توك" الصينية
    أسوأ 5 هزائم عسكرية لأمريكا
    أسوأ 5 هزائم في تاريخ الجيش الأمريكي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك