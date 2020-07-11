مصدر أمني عراقي : استهداف قافلة شاحنات تحمل بضائع لإحدى القواعد العسكرية الأمريكية

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، باستهداف قافلة شاحنات على الطريق بين مدينتي السماوة والديوانية تحمل بضائع لإحدى القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد.

بغداد- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "تعرضت أربع ناقلات لهجوم مسلح في منطقة النجمي بين الديوانية والسماوة".

وأضاف أن "الناقلات يقودها عراقيون، متوجهون لنقل حاويات لإحدى القواعد الأمريكية كانوا قادمين من البصرة"، لافتا إلى أن "مسلحين يستقلون سيارات بيك أب أجبروا الناقلات على التوقف وأنزلوا السائقين ومن ثم أضرموا النار في الناقلات، وانسحبوا لجهة مجهولة".

وبين المصدر أن "الشاحنات كانت تحمل أثاثا وعجلات للقاعدة الأمريكية".