الدفاع الروسية: مقتل 8 مسلحين بعد محاولة هجوم على مواقع الجيش السوري في إدلب

قال مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الجيش السوري صد هجوما لـ 250 مسلحا على مواقعه في إدلب، مخلفا 8 قتلى في صفوف المهاجمين.

موسكو - سبوتنيك. وقال رئيس المركز، الأميرال ألكسندر شيربتسكي، إن الهجوم وقع أمس الجمعة، حيث "قامت مجموعتان من الجماعات المسلحة غير الشرعية، يبلغ قوامها 250 شخصا من زيتونجيك بشن هجوم على مواقع القوات الحكومية...في إدلب".

وتابع أن القوات السورية صدت الهجوم دون إصابات في صفوفها.

وفي 5 آذار/مارس الماضي، توصل الجانبان الروسي والتركي إلى اتفاق على وقف إطلاق النار في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، وإقامة ممر أمني وتسيير دوريات مشتركة. وخرقت المجموعات المسلحة أكثر من مرة اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي، من خلال شن هجمات ضد مواقع الجيش السوري كانت أكبرها في أيار/مايو الماضي، على قرية الطنجرة في سهل الغاب، والتي ترافقت مع اشتباكات عنيفة انسحب على أثرها الجيش السوري، ليعود بعد ساعات ويستعيد البلدة والمناطق المجاورة بعد معارك عنيفة مع المسلحين.