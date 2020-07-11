الصليب الأحمر: 66% من اليمنيين لا يملكون أي طعام و11 % يعانون من سوء التغذية

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، حاجة أكثر من نصف الشعب اليمني، إلى مساعدات غذائية للبقاء على قيد الحياة.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن 66 % من اليمنيين لا يملكون أي طعام، في حين يعاني 11 % من سوء تغذية حاد.

وأضافت أن 64 % من الشعب اليمني محرومون من الرعاية الصحية، مشيرة إلى حاجة 58 % إلى مياه نظيفة.

ويصل عدد سكان اليمن إلى قرابة 30 مليونا، وتتواصل منذ أكثر من 5 سنوات على الأراضي اليمنية، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي.