مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

جددت مجموعات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، اقتحامها لساحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة "أمد"، صباح اليوم الأحد، عن مصادر محلية فلسطينية، أن 81 مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، بينهم 21 مستوطنا قاموا بأداء طقوسا تلمودية بصوت مرتفع مقابل بابي الملك فيصل والقطانين.

جانب من اقتحامات المستوطنين وبمشاركة عددٍ من "الحاخامات" لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/yHnLLmUCvN — 48 الإخبارية (@48nnews) July 12, 2020

وأشارت المصادر إلى أن مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني والحراس، تصدوا للمستوطنين للمقتحمين للحرم المقدسي.