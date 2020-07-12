الدفاع العراقية تعلن وفاة أحد قادتها في القوات الخاصة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، وفاة اللواء الركن في القوات الخاصة، مراد كريم سلمان الربيعي، الذي توفي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان، "بقلوب مفعمة بالايمان بقضاء الله وقدره تودع رئاسة أركان الجيش قائدا من قادتها المخلصين الشجعان اللواء قوات خاصة الركن مراد كريم سلمان الربيعي، مدير صنف المشاة".

وأضاف البيان أن "الربيعي وافاه الأجل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ملتحقا إلى جوار الرفيق الأعلى تاركا لنا مواقف بطولية وإنسانية نفخر بها على طول خدمته العسكرية المشرفة".

وختم البيان "تغمد الله فقيدنا العزيز برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان".