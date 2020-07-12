بسبب المحروقات النفطية... العراق يشهد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة

وكتب العطية، في صفحته على "فيسبوك" اليوم الأحد :"العراق على أعتاب انتهاء ما يسمى رياح البوارح مابعد منتصف الشهر الحالي بقليل وبعدها سيدخل في جمرة القيظ"، متوقعا "ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة الذي سيبدأ مع بداية الثلث الاخير من شهر تموز الحالي يرافقه سكون بالرياح السطحية".

وتابع قائلا: "زيادة درجات الحرارة واقترابها أو تتجاوزها الـ 50م في السنوات الاخيرة وتحديدا جنوب العراق هو ناتج من زيادة المحروقات النفطية وما يقابله من تجريف الأراضي الزراعية فاصبحت مدننا بلا دروع واقية من رياح الشمال اللاهبة التي تقع في نهاية وادي يعاني اساسا من ارتفاع حرارة الرياح فيه، فلم تجد كالسابق من بساتين واشجار لتخفف من شدة حرارتها".

وانتقد العطية الحكومات العراقية بسبب عدم التزامها بتطبيق اتفاقيات المناخ وقال:"حكومات العراق المتعاقبة توقع (شكليا) على اتفاقيات المناخ، إلا أن التطبيق على أرض الواقع يكاد يكون معدوما فلا أحزمة خضراء، ولا تشجيع للزراعة ولا رادع للتجريف".