"أنصار الله" تتهم التحالف بقتل 10 مدنيين في غارة على شمال غربي اليمن

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مساء اليوم الأحد 12 يوليو/تموز، التحالف العربي بقيادة السعودية، بقتل 10 مدنيين في غارة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأعلن الحوثيون مقتل 10 مدنيين بقصف جوي اتهمت التحالف العربي بتنفيذه على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن طيران التحالف استهدف بغارة منزل مواطن يدعى نايف مجلي في مديرية وشحة شمال حجة، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص في حصيلة أولية.

وأكدت قناة المسيرة اليمنية استمرار البحث عن ناجين تحت أنقاض المنزل المدمر.

وأشارت القناة الناطقة باسم "أنصار الله" إلى أن جميع الجثث التي تم انتشالها كانت لنساء وأطفال.