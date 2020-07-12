السيسي: كل مواطن يطلب شقة سيحصل عليها... فيديو

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها، وذلك وفق شروط ميسرة وبمساعدة الدولة.

وتابع موجها حديثه لرئيس الوزراء المصري، دكتور مصطفى مدبولي: "كل مواطن هيطلب شقة سنعطيها له، ولكن أيضا المواطن يجب أن يكون جاهزا معنا، سنحاول أن نيسّر له طريقة السداد وسنساعدك على قدر استطاعتنا".

وجاءت تصريحات الرئيس المصري على هامش افتتاحه المرحلة الثالثة من "حي الأسمرات 3"، وهو أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات في العاصمة المصرية القاهرة.

وتابع الرئيس: "الدولة المصرية أخذت عهدا على نفسها ألا تنفذ أي شيء إلا بشكل يليق بمصر والمصريين، سنقوم بعمل أفضل شيء على قدر إمكانياتنا في حال كانت يدنا واحدة".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة للمصريين اليوم الأحد خلال حول "قسوة وصعوبة" برنامج الإصلاح الاقتصادي وخاصة في ظل جائحة كورونا.

وقال الرئيس المصري خلال افتتاحه عددت من المشروعات القومية، اليوم الأحد، إن "سبب الصمود خلال الفترة الماضية هو خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة منذ 3 سنوات".

وأضاف "نقطة مهمة جدا إن سبب قدرتنا على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة كانت متمثلة في اتخاذ إجراء قاسي وصعب في الإصلاح الاقتصادي".