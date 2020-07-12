رسالة من الرئيس المصري إلى مخالفي البناء

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى مخالفي البناء في بلاده.

وقال السيسي إن الدولة المصرية حريصة على منع أي تعديات على أراضي الدولة "لم نسمح بهذا البناء مرة أخرى".

وأضاف الرئيس في حديثه "هتدفعوا كويس علشان أصلح اللى عملتوه، مش علشان أنا متغاظ".

وتابع السيسي "أخد مظبوط علشان أصلح مظبوط".

وكان حديث السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات اليوم الأحد، بحضور عدد كبير من المسؤولين.

وقال الرئيس المصري إن "سبب الصمود خلال الفترة الماضية هو خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة منذ 3 سنوات".

وأضاف "نقطة مهمة جدا إن سبب قدرتنا على الصمود خلال هذه المرحلة الصعبة كانت متمثلة في اتخاذ إجراء قاسي وصعب في الإصلاح الاقتصادي".