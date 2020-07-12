الأردن يغير استراتيجية عزل مصابي كورونا

غير الأردن من استراتيجية عزل مصابي فيروس كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن عزل المصابين سيكون في منطقة البحر الميت، حسب صحيفة "السوسنة" الأردنية.

وتابع الوزير أن المنطقة الجديدة تتسع لـ350 شخصا، ولكل مصاب "غرفة خاصة بها تلفزيون وتكييف وانترنت لاسلكي".

وغير الأردن من استراتيجية التعامل مع مصابي كورونا، لكي يتم فتح المستشفيات أمام المواطنين.

ويصل عدد مصابي كورونا في الأردن إلى 1176 إصابة.