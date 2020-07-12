مصر… كشف هوية الطالب المتورط في تصوير امتحان الكيمياء

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن فريق الغش الإلكترونى بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تمكنت من التوصل لهوية الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الكيمياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد أن تداولت بعض "صفحات الغش" أجزاء من الأسئلة.
وقالت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم: "لا علاقة للصور التي تم تداولها على الإنترنت بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وأنها صور لامتحانات الأعوام السابقة وصور مركبة على أكواد امتحان مادة الاستاتيكا"، مضيفة: "لا علاقة لمحتوي الأسئلة بامتحان هذا العام، ولا يوجد تسريب أي امتحان من الامتحانات التي يقوم الطلاب بأدائها اليوم".
ولفتت الصحيفة إلى أن الوزارة "أهابت بالطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الصفحات التي من شأنها إثارة البلبلة"، بينما وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة رؤساء لجان السير بامتحانات الثانوية العامة تعليمات صارمة للتصدى للغش الإلكترونى ومحاولات الطلاب فى هذا الشأن.
وأكد حجاز أنه "سيتم استخدام العصا الإلكترونية داخل اللجنة 3 مرات الأولى أثناء دخول الطلاب لجنة الامتحان والثانية داخل اللجان الفرعية من التاسعة والنصف صباحا وحتى العاشرة صباحا قبل توزيع كراسات الامتحان والتركيز على المقاعد، ومرة ثالثة بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التسبب فى إرباك الطلاب".
ولفت إلى أنه سيتم ذلك من خلال لجنة مشكلة برئاسة مراقب أول اللجنة وأعضاء الأمن وعضو لجنة الإدارة للكشف عن التليفونات المحمولة وأى أجهزة تساعد على الغش.
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