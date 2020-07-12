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    مصر... كيفية امتلاك شقة من "الإسكان الاجتماعي" بثلاثة مشروعات

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
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    أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، عن طرح بيع وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة.

    وذكرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إنه تم طرح 2271 شقة في المدن الجديدة بـ9 محافظات، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية وأسيوط ودمياط والمنيا وقنا.

    الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحظة وصوله قمة أفريقيا - بريطانيا للاستثمار، لندن، المملكة المتحدة، 20 يناير/ كانون الثاني 2020
    © REUTERS / HENRY NICHOLLS
    السيسي: كل مواطن يطلب شقة سيحصل عليها... فيديو
    وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، أمس السبت، "أن التقسيط على 20 عاما، وهذا يحدث لأول مرة بسبب مبادرة البنك المركزي الـ50 مليار جنيه لمحدودي الدخل".

    وأشارت إلى أن المقدم 20% قبل الاستلام أما الـ80% الباقية فيتم تقسيطها، ما يجعلها متاحة في متناول الطبقة المتوسطة، موضحة أن الأقساط تبدأ من 2000 جنيه، وأن الاستلام فوري، وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني.

    أما عن شروط الحصول على الشقق، فتتنوع بين الدخل والسن، كما يجب أن يكون الزوج والزوجة مع بعضهما.

    والمشروعات التي تتوافر بها الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري هي "دار مصر"، التي تضمن طرح وحدات فى 4 مدن، هي 15 مايو والعاشر من رمضان والسادات وحدائق أكتوبر، بإجمالى عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750.

    أما مشروع "جنة" فيتم طرح وحدات فى 4 مدن، هي السادس من أكتوبر والعبور ودمياط الجديدة والشيخ زايد، بإجمالى عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270.

    بينما يطرح مشروع "سكن مصر" وحدات فى 5 مدن، هي أكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وغرب قنا وناصر غرب أسيوط والقاهرة الجديدة، بإجمالى عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454.

    وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مى عبد الحميد لبرنامج "صدى البلد" أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المرفقة بالموقع الالكتروني، بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد 19 يوليو/ تموز الجاري وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس/ آب المقبل.

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