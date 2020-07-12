فلسطين... إغلاق كامل للبلاد لمدة 3 أيام وإجراءات جديدة لمواجهة "كورونا"

أعلنت الحكومة الفلسطينية عدد من الإجراءات الجديدة التى تواجه بها أزمة تفشي فيروس كورونا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية تغلق الحكومة جميع المحافظات من الساعة الثامنة مساء الخميس حتى صباح يوم الأحد.

وتمنع الحركة اليومية لمدة أسبوعين في عموم البلاد من 8 مساء وحتى 6 صباحا.

ومنعت الحكومة أيضا إقامة الأعراس والعزاء وأي تجمعات للمواطنين.

وتشكل غرفة عمليات يومية يديرها رئيس الوزراء لمواجهة خطر تفشي الوباء.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4.458 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 408 حالات.