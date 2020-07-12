السعودية... الأمير فيصل بن سلمان يستقبل مدير الجامعة الإسلامية الجديد

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، رئيس الجامعة الإسلامية الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان، إثر صدور قرار تعيينه رئيسا للجامعة الإسلامية.

ووفقا لصحيفة" عكاظ" المحلية، اليوم الأحد فإن الأمير فيصل بن سلمان أشاد بالدعم والاهتمام الذي توليه سلطات المملكة لقطاع التعليم، مؤكداً أهمية استثمار هذا الدعم في تجويد مخرجات الجامعة الإسلامية وتأهيل خريجيها للإسهام في تنمية وخدمة مجتمعاتهم في أنحاء العالم.

#الجامعة_الإسلامية تهنىء صاحــب

السمو الأمير د.ممدوح بن سعود بن

ثنيان آل سعود pic.twitter.com/4g2n26fanj — الجامعة الإسلامية (@iu_edu) July 2, 2020

من جانبه أعرب الأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما تلقاه الجامعة الإسلامية ومنسوبوها من اهتمام ومتابعة، وعلي توجيهاته التي ستعمل الجامعة على تحقيقها.