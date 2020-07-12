جامعة نجران تعلن موعد تسجيل طلبات خريجي الثانوية وشروط القبول

أعلنت جامعة نجران السعودية، أنها ستبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي (1440/ 1441) غدا الاثنين، 13 يوليو/ تموز الجاري.

ذكرت ذلك صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الجامعة حددت الفترة 22-27 ذو القعدة، الموافق (13 إلى 18 يوليو) لمرحلة القبول الرئيسي؛ فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 ذو القعدة الموافق 21 يوليو الجاري، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس الثاني من شهر ذو الحجة المقبل الموافق 23 يوليو الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجامعة حددت يوم الاثنين 13 ذو الحجة، الموافق 3 أغسطس/ آب، موعدا لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، على أن تستمر حتى يوم الثلاثاء 21 ذو الحجة الموافق 11 أغسطس، حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 من الشهر نفسه الموافق 15 أغسطس.

وقال وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري إن شروط القبول، تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاما، والمتقدمة 30 عاما، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

وأشار العمري إلى أن الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50 في المئة اختبار القدرات العامة، و40 في المئة الثانوية و10 في المئة للاختبار التحصيلي.

وتابع: "حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50 في المئة الثانوية، 50 في المئة القدرات العامة"، مضيفا: "جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، وستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة".