الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم لمسلحين في سوريا على قاعدة حميميم

قال الأدميرال ألكسندر شيرتبيتسكي رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما لمسلحين على مطار حميميم العسكري في الساحل السوري.