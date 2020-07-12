"النهضة" تفوض الغنوشي للتشاور مع الرئيس حول حكومة جديدة

فوضت حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، للتشاور مع الرئيس قيس سعيد، حول تشكيل حكومة جديدة.

ذكرت ذلك صحيفة "الجريدة" التونسية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، نشر تدوينة على صفحته على "فيسبوك" يؤكد من خلالها أن "مجلس شورى الحركة فوض راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، لإطلاق مشاورات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد وبقية الأحزاب والمنظمات للاتفاق على مشهد حكومي جديد".

وقالت "الجريدة"، في تقرير آخر ، إن 4 كتل برلمانية أطلقت مشاورات لاتخاذ إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ولفتت إلى أن القائمة تضم الكتلة الوطنية، كتلة الاصلاح، كتلة تحيا تونس والكتلة الديمقراطية التي تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن ينعقد اجتماع بين ممثلين عن الكتل المذكورة يوم غد الاثنين.

ويتواصل الجدل في تونس بشأن قضية شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، المتهم باستغلال منصبه لإبرام صفقات تجارية بين شركة خاصة يملك فيها أسهما وبين الدولة.