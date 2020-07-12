السعودية... القبض على عصابة انتحلت صفة رجال أمن

ألقت شرطة الرياض القبض، على تشكيل عصابي لتورطهم باقتحام منزل مقيم واحتجازه وأفراد أسرته بحي المنار في الرياض.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، فالمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، صرح أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ثمانية أشخاص ستة مواطنين واثنين من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، لتورطهم بدخول منزل مقيم بحي المنار في الرياض من خلال انتحالهم صفة رجال أمن واحتجازه وأفراد أسرته، وسرقة خزانة بها مبلغ مالي يقدر بـ2.300.000 ريال، ومصوغات ذهبية بقيمة 250.000 ريال.

وأوضح التويجري، أنه تم القبض عليهم بإحدى الاستراحات بحي القادسية، وضبط بحوزة أحدهم مبلغ 35.000 ريال، وأربعون قطعة مصوغات ذهبية، ومخدرات و8 أسلحة نارية متنوعة، وكمية من الأظرف النارية الفارغة، كما ضُبطت المركبة المستخدمة في الحادثة.

وأعلنت الجهات الأمنية بشرطة المنطقة الشرقية، في وقت سابق القبض على أفراد تنظيم عصابي في منطقة الإحساء لارتكابهم 46 قضية جنائية والسطو على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية منها، بحسب صحيفة "الوئام".