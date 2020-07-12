التحالف العربي يعلن تدمير صاروخين و6 طائرات مفخخة أطلقتها "أنصار الله" على السعودية

أعلن التحالف العربي، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بإطلاقها نحو أهداف مدنية في السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات دون طيار مفخخة اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

واتهم المالكي الحوثيين، بـ "تعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار".

وأكد "كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.