"أنصار الله" تعلن مقتل عدد من الجنود السعوديين واستهداف مطارات وقواعد عسكرية في المملكة

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أنصار الله "الحوثيون" يعلنون استهداف مطارات وقواعد عسكرية في عدد من المواقع في جيزان ونجران وعسير بالسعودية