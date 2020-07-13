"جاهزون للعمل العسكري"... رسالة حاسمة من "حزب الله" العراقي

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، أمس الأحد، "كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع لإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد".

وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية أبو علي العسكري: "ليعلم الأمريكان يقينا، أن قرار إخراجهم لا رجعة فيه، ولا تساهل، ولا تجزئة، ولن يستطع أي كان تطمينهم أو حمايتهم".

وأضاف العسكري: "لابد من استمرار المقاومة بالضغط الشعبي والسياسي والإعلامي الأمني مع كامل الجهوزية للعمل العسكري الواسع حتى يرضخ هؤلاء (الأمريكان) القتلة إلى إرادة الشعب"، متابعا: "إنهم (الأمريكان) لا يفهمون إلا لغة القوة وكسر والإرادة ونحن لها".

وصّوت البرلمان العراقي، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة، من بينها حزب الله العراقي بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون في العراق بين الحين والآخر.