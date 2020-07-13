مصر تصدر بيانا بعد إطلاق صواريخ بالستية وطائرات مفخخة تجاه السعودية

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، بيانا بشأن إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخين بالستيين وعددا من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأعربت الخارجية المصرية، في بيان لها، عن "بالغ إدانتها لقيام قوات الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها وإسقاطها جميعا من قبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن".

وأكد البيان، على "تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعم مصر للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي".

وأضاف أن "مصر تُعيد التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مع أهمية الاستجابة لكافة دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك استنادا إلى المرجعيات المتفق عليها، لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، أعلنت في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطارات وقواعد عسكرية في عدد من المواقع في جيزان ونجران وعسير في المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، "دكت صواريخنا الباليستية وطائراتنا المسيرة في عملية عسكرية واسعة عددا من قواعد ومنشآت العدو السعودي العسكرية والحيوية في جيزان ونجران وعسير، منها المطارات والقواعد العسكرية"، وذلك حسب قناة "المسيرة".

وأضاف أنه "تم استهداف معسكر تداوين بمحافظة مأرب اليمنية أثناء اجتماع ضم قادة عسكريين سعوديين مع يمنيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".

من جانبه، أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة اتهم جماعة "أنصار الله"، بإطلاقها نحو أهداف مدنية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".

وأضاف: "كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من صنعاء باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".