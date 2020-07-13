سجن طبيب مصري 3 سنوات بتهمة إجراء عملية الختان لثلاث شقيقات

أصدرت محكمة مصرية، في محافظة سوهاج، حكما بسجن طبيب لمدة 3 سنوات، بتهمة إجراء عملية الختان لثلاث شقيقات، في عيادته الخاصة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محكمة جنايات سوهاج عاقبت أيضا والد الفتيات بالسجن لمدة عام، لنفس السبب.

وأوضحت أن الطبيب كان يشغل وقتها منصب مدير الإدارة الصحية في منطقة سكن الفتيات، اللاتي تتراوح أعمارهن من 9 إلى 14 عاما.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو/ حزيران الماضي عندما تلقت الجهات الأمنية بلاغا من ربة منزل تتهم فيه طبيبا وزوجها المزارع بختان بناتها الثلاث.

وتبين من تحريات المباحث قيام الطبيب بالعمليات الثلاث، بناء على رغبة الأب. فجرى تحرير محضر بالواقعة، وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وكانت مصر قد أصدرت قانونا، يجرم الختان في عام 2008. ووفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عام 2015، تم ختان ما يقرب من 90% من النساء والفتيات المصريات بين 15 و 49 عاما.