السعوديون يشغلون أكثر من 71 % من المناصب الإدارية في القطاع الخاص

ذكرت وسائل إعلام سعودية محلية، أمس الأحد، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن المواطنين السعوديين يشغلون 71.53% من المناصب الإدارية الرئيسية في القطاع الخاص في المملكة.

وأظهرت بيانات حكومية أن 144.450 مواطنا يعملون حاليا كمديرين في شركات القطاع الخاص.

وأفادت صحيفة "سعودي جازيت" أن السعوديين انضموا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة إلى القطاع الخاص في المجالات العلمية والتقنية والإنسانية.

ويشغل 134،491 مواطنا حاليا مناصب إدارة في هذه المجالات الثلاثة فقط، فيما يشكلون 34.28 من إجمالي عدد الموظفين.

وأضافت صحيفة "سعودي جازيت" أن القطاع الخاص يوظف ما يقدر بـ4275 سعوديا سنويا.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة، الأسبوع الماضي، إن البطالة بين المواطنين السعوديين تراجعت إلى ما دون 12% إلى 11.8% في الربع الأول من العام.

وقالت الهيئة إن الانخفاض يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع توظيف النساء.

كما لعبت برامج السعودة التي تهدف إلى توسيع فرص العمل للمواطنين في أعمال القطاع الخاص دورا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وتخطط المملكة العربية السعودية لخلق ملايين الوظائف للسعوديين خلال السنوات العشر القادمة.

وتهدف "رؤية 2030" التي اقترحها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى تنويع الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة وخفض معدل البطالة في البلاد إلى 7%.